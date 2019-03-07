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Чотири українки вийдуть на спринт Чемпіонату світу

Сьогодні 20:35 375 0
Віта Семеренко стартує першою
Чотири українки вийдуть на спринт Чемпіонату світу

На Чемпіонаті світу з біатлону у Шведському Естерсунді відбудеться жіночий спринт.

Тренери української команди визначилися зі складом на звітну гонку.

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Так під першим стартовим номером вийде Валентина Семеренко. 37-ю стартує Юлія Джима, 66-ю - Анастасія Меркушина. Однією з останніх вийде на дистанцію Віта Семеренко.

Спринт відбудеться 8 березня о 17:15.

Нагадаємо, Україна провально стартувала на Чемпіонаті світу.

Тим часом Прокунін розповів про функціональну готовність жіночої команди.

Джерело - Український біатлон.

#Чемпіонат світу, #Естерсунд, #Джима, #Семеренко, #Меркушина, #Прокунін
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