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День біатлону. ТОП-5 подій, що сколихнули Україну

Вчора 22:26 Valeriy Ruchka 593 0
День біатлону. ТОП-5 подій, що сколихнули Україну

Сьогодні День народження біатлону. Офіційно визнаний був на першому чемпіонаті світу в Австрії, 2 березня 1958 року

Чемпіон вирішив пригадати ТОП - 5 найважливіших, та найкультовіших подій українського біатлону.

Жіноча збірна

Коли: 2014 рік, ОІ в Сочі

Медаль: Золото в естафеті.

Юлія Джима, Віта і Валя Семеренко, а також Олена Підгрушна виграли для України перше золото на Олімпійських іграх. Наша четвірка вважалася головним фаворитом естафети і вже безпосередньо на етапі не залишила жодних шансів своїм суперницям. Другі росіянки програли українкам майже 30 секунд. Підгрушна фінішувала з українським прапором на землі агресора, що робить цю перемогу безцінною!

Олена Зубрилова

Коли: 1999 рік ЧС Контіолахті (Фінляндія), Холменколлен (Норвегія)

Досягнення:3 золота та 1 бронза

Олена Зубрилова є найтитулованішою українською біатлоністкою у історії, на рахунку якої 21 особиста перемога на етапах Кубка світу. Навіть близько наблизитися до цього показника не вдавалося жодній її співвітчизниці.

На чемпіонатах світу Зубрилова виграла 14 медалей, а найуспішнішим для неї виявився турнір 1999 року, який через сильні морози (нижче 20 градусів) був розділений на дві частин та розпочавшись у лютому у Контіолахті завершувався в березні у Холменколлені.

Це не завадило блискучому виступу Зубриловій, яка виграла гонку переслідування, індивідуалку та мас-старт, додавши до них бронзу в спринті.

Біатлоністка принесла Україні й четверте золото – у гонці на 12,5 км у 2002 році у Холменколлені, але після невдалого виступу на Олімпіаді-2002 змінила громадянство й надалі виступала за Білорусь.

Андрій Дерезимля

Коли: 2007 ЧС Антгольц (Італія)

Досягнення: 1 бронза

Першого великого успіху у чоловічому біатлоні збірна України чекала набагато довше, ніж у жіночому. Прогалину у 2007 році на чемпіонаті світу у Антхольці заповнив Андрій Дериземля, який здобув бронзу у спринті.

Дериземля досі залишається найтитулованішим українським біатлоністом та має у активі 2 нагороди чемпіонату світу та 11 – етапів Кубка світу.

Валентина Цербе

Коли: 1994 рік, ОІ в Ліллегаммері

Медаль: Бронза у спринті.

Медаль Цербе стала першою для України на зимових Олімпійських іграх. Уродженка Прилук на той момент вважалася однією з найсильніших біатлоністок планети і її медаль не можна назвати випадковою.

Гонка пройшла в рівній боротьбі й до золота українці не вистачило якихось 1,2 секунд. Виграла ту гонку представниця Канади – Міріам Бедар, білоруска Світлана Парамигіна стала другою. За бронзу Валентина отримала 5 тис. доларів і квартиру в Прилуках, де проживає досі.

Олена Підгрушна

Коли: 2013 рік, Нове-Место (Чехія)

Досягнення: 1 золото, 1 срібло, 1 бронза

Нинішній капітан збірної України Олена Підгрушна свій найкращий у кар'єрі сезон провела у 2013 році. На чемпіонаті світу у Нове-Место вона стала другою після Олени Зубрилової українською біатлоністкою, яка виграла чемпіонат світу.

Підгрушна стала найсильнішою у спринті. Загалом же вона на світовій першості у Чехії зібрала повний комплект нагород, також отримавши бронзу гонки переслідування та естафетне срібло. Разом з нею на п'єдестал також піднялися Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима, які через рік взяли золото Оліміпади-2014.

Джерело - Чемпіон.

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