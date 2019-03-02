Бондар стала п'ятою в спринтерській гонці Кубка IBU

Українська біатлоністка Яна Бондар вперше в сезоні пробилася до десятки кращих біатлоністок на Кубку IBU.

Посівши п'яте місце, спортсменка поступилася переможниці етапу в естонському Отепяя француженці Хлоє Шевальє 17,4 секунди. Ольга Абрамова також змогла фінішувати в топ-20, зайнявши 15-сходинку загального заліку.

Кубок IBU. Отепяя.

Спринт. Жінки.

1. Хлоє Шевальє (0 + 0) 22:18,1,

2. Яніна Хеттих (0 + 0) +5,2,

3. Юліані Фрювірт (0 + 1) +12,9,

...

5. Яна Бондар (1 + 0) +17,4,

15. Ольга Абрамова (0 + 0) +53,2,

21. Юлія Журавок (1 + 0) +1:13,8,

25. Надія Бєлкіна (2 + 1) +1:19,0

Раніше українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU.

Нагадаємо, що нікої дискваліфікації для Бо не буде.

Джерело - Чемпіон.