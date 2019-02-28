Спортдир IBU: Ніякої дискваліфікації для Бо не буде

Лідер загального заліку Кубка світу з біатлону норвежець Йоганнес Бо відповідально ставиться до принципів Фейр-Плей.

Так вважає спортивний директор IBU Фелікс Біттерлінг, коментуючи інцидент зі зняттям очок зі спортсмена.

"Ми знаємо Йоганнеса і його ставлення до принципів Фейр-Плей, тому ми були впевнені в тому, що він захоче зберегти цілісність наших змагань. Впевнені, що досягли найкращого можливого врегулювання цієї проблеми завдяки готовності Йоганнеса діяти в інтересах спорту: ніякої дискваліфікації, але очки та призові, зароблені в гонці, будуть повернуті", - сказав Біттерлінг.