Українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU

Шведська біатлоністка Аманда Ландстром виграла спринтерську гонку на третьому етапі юніорського Кубка IBU в Шушені.
Українка Анна Кривоніс стала 3-ою, допустивши один промах на стрільбі лежачи.
Юніорський Кубок IBU
3-й етап
Шушен, Норвегія
спринт
юніорки
1. Аманда Ландстром (Швеція) - 21.47,0 (0 + 0)
2. Мілена Тодорова (Болгарія) - 4,7 (1 + 0)
3. Анна Кривоніс (Україна) - 18,4 (1 + 0) ...
19. Катерина Бех (Україна) - 1:26,9 (1 + 2) ...
38. Христина Дмитренко (Україна) - 1:58,2 (1 + 1) ...
41. Валерія Дмитренко (Україна) - 2:04,7 (1 + 0) ...
56. Любов Кіпяченкова (Україна) - 2:55,7 (1 + 2) ...
75. Анна Коваленко (Україна) - 4:00,7 (3 + 2) ...
81. Анастасія Рассказова (Україна) - 4:21,9 (1 + 3) ...
Нагадаємо, що Бо позбавили очок, зароблених у персьюті в Солт-Лейк-Сіті.
Раніше Визначили склад жіночої збірної України на чемпіонат світу.
Джерело - Чемпіон.