Визначили склад жіночої збірної України на чемпіонат світу

Визначили п'ять біатлоністок які представлятимуть Україну на чемпіонаті світу в Естерсунді.

Про це розповів головний тренер жіночої збірної України з біатлону Андрій Прокунін.

"Так, склад на чемпіонат світу вже відомий. Це Віта і Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Юлія Журавок, яка буде у нас п'ятим номером. З приводу шостої дівчини ми поки що думаємо, чи доцільно взагалі туди їхати Надії Бєлкіній. За результатами вона потрапляє до складу, але сидіти в запасі сенсу немає. Краще брати участь на етапі Кубка IBU в Мартелло, а далі приєднатися до основної команди на заключному етапі в Осло", - сказав Прокунін.