Бо позбавили очок, зароблених у персьюті в Солт-Лейк-Сіті

Результат норвезького біатлоніста Йоганнеса Бо в гонці переслідування на етапі Кубка світу в американському Солт-Лейк-Сіті анулювали.

Про це повідомляється на офіційному сайті IBU.

Причиною цього стало те, що спортсмен на останній стрільбі зробив не п'ять, а чотири постріли. Три з п'яти промахів, допущених ним у гонці, припали на останній вогневий рубіж. Після фінішу норвежець звернувся в Міжнародний союз біатлоністів і повідомив, що на останній стійці зробив лише чотири постріли. При повторному перегляді трансляції це було підтверджено.

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Невикористаний патрон знайшли в магазині гвинтівки норвежця ще після фінішу, але через непорозуміння всередині суддівської бригади з цього приводу не давалося коментарів до офіційної перевірки.

Лідер Кубка світу та IBU дійшли згоди, що 43 очка за 4-е місце, не будуть нараховані норвежцю. Він також погодився передати призові в розмірі 7 тисяч євро для розподілу серед спортсменів, які фінішували слідом за ним.

У протоколах гонки результат Бо залишився, оскільки, за словами спортивного директора IBU Фелікса Біттерлінга, юридично неможливо оформити повне анулювання.

Після вирахування очок в активі Бо 936 балів, він випереджає Олександра Логінова на 291 очко.

Нагадаємо, визначили склад жіночої збірної України на чемпіонат світу.

Джерело - IBU.