Російську біатлоністку можуть дискваліфікувати на два роки

Російської біатлоністці Маргариті Васильєвій загрожує дискваліфікація за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє sports.ru.
Васильєва тричі за останній рік пропустила допінг-тест. Згідно з правилами WADA, це може привести до дискваліфікації терміном на 1-2 роки.
У нинішньому сезоні росіянка займає 35-е місце в загальному заліку Кубка світу зі 155 очками в активі.
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Джерело - sports.ru.