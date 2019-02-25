Російську біатлоністку можуть дискваліфікувати на два роки

Російської біатлоністці Маргариті Васильєвій загрожує дискваліфікація за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє sports.ru.

Васильєва тричі за останній рік пропустила допінг-тест. Згідно з правилами WADA, це може привести до дискваліфікації терміном на 1-2 роки.

У нинішньому сезоні росіянка займає 35-е місце в загальному заліку Кубка світу зі 155 очками в активі.

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Джерело - sports.ru.