У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза

Я була змушена достроково завершити сезон.

Про це капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна розповіла у своєму інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Так сталося, що на сьогоднішній день у мене виявили запалення серцевого м'яза - міокардит. Зараз це гостра стадія. Але судячи по симптоматиці, цілком ймовірно, що і попередні пару років, коли у мене були проблеми з диханням, вони були, власне, через серця. Ми якось до цього не дійшли, до такого поглибленого огляду серця, тому що кардіограма була абсолютно нормальна і на сьогоднішній день вона абсолютно нормальна, тому ніяких причин робити поглиблене обстеження не було.

А коли цей останній місяць я, бігаючи на гонках, вже спостерігала і за своїм самопочуттям, і за пульсом під час гонок, то бачила, що пульс набагато вище, ніж повинен бути при такому темпі, при такій швидкості. Він не опускався, практично відсутнє відновлення. Тобто ці всі коливання, перепади - далі терпіти і так бігати було неможливо. Тому вирішили все ж звернутися до професіоналів і зробити поглиблене обстеження. І, звичайно, для нас це був великий шок, ніхто не очікував такого результату. Навіть ті лікарі, які обстежили, коли побачили мене з кардіограмою, запитали: чому ти з такою гарною кардіограмою до нас звернулася. І тоді я почала пояснювати, що в стані спокою ніяких проблем немає, а на інтенсивній роботі вони виникають.

Той стан, яке на сьогоднішній день, воно абсолютно виліковна. І все лікарі дуже оптимістично налаштовані, кажуть, що в такому стані, як воно зараз є, це можна вилікувати і залишитися без наслідків. Можна повертатися до повноцінного життя і ні в чому себе не обмежувати. Головне, що це було вчасно виявлено, і зараз повністю обмежили мене у фізичній активності. Для мене це неймовірна біль, тому що кожного ранку я звикла до руху і зараз просто змушую себе не бігти зайвий раз. Просто зупинитися, пройти курс лікування і все", - сказала біатлоністка.