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Старих пропустить Чемпіонат світу

Сьогодні 08:59 666 0
Старих пропустить Чемпіонат світу

Російська біатлоністка Ірина Старих через травму пропустить майбутній чемпіонат світу-2019, який відбудеться в шведському Естерсунді з 7 по 17 березня.

Про це повідомив президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов, передає Sport.ua.

"Тільки травма спини Старих підвела. Ми розраховували, що на Європі вона побіжить всю програму. На жаль, у неї така стара хвороба. Зараз вона відправиться в Тюмень і зі своїм мануальником буде дивитися. Але заміну їй ми готуємо", - сказав Драчов.

Нагадаємо, у Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза. А російську біатлоністку можуть дискваліфікувати на два роки.

Джерело - Sport.ua.

#Чемпіонат світу, #Естерсунд, #Старих, #Росія
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