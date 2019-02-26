Старих пропустить Чемпіонат світу

Російська біатлоністка Ірина Старих через травму пропустить майбутній чемпіонат світу-2019, який відбудеться в шведському Естерсунді з 7 по 17 березня.

Про це повідомив президент Союзу біатлоністів Росії Володимир Драчов, передає Sport.ua.

"Тільки травма спини Старих підвела. Ми розраховували, що на Європі вона побіжить всю програму. На жаль, у неї така стара хвороба. Зараз вона відправиться в Тюмень і зі своїм мануальником буде дивитися. Але заміну їй ми готуємо", - сказав Драчов.