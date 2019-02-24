Блашко виграла суперкоротку індівідуалку в Поклюці

Українська біатлоністка Дар'я Блашко стала переможницею у суперкороткій індивідуальній гонці в рамках Альпійського Кубка.

Сьогодні в Словенії, Поклюці, пройшли суперкороткі індивідуальні гонки в рамках проводиться тут Альпійського Кубка. Формат гонки експериментальний, на офіційних змаганнях ще не зустрічався: на короткій дистанції в 5 км (п'ять кіл по 1 км) чотири вогневі рубежі зі штрафом 15 секунд за промах.

Блашко виграла змагання, випередивши найближчу суперницю більш ніж на хвилину.

Біатлон

Альпійський кубок

Поклюк, Словенія

Суперкоротка дитанція, 5 км

Індивідуальна жіноча естафета

1. Дар'я Блашко (0 + 1 + 0 + 0) 13: 52,8

2. Ладіна Майер-Руж (1 + 0 + 0 + 3) +1: 03,7

3. Леа Ейнфальт (2 + 1 + 0 + 1) +1: 33,7

4. Сабіне Ді Лалл (1 + 2 + 1 + 3) +1: 56,5

5. Флуріна Фолкен (0 + 4 + 0 + 4) +2: 07,7

6. Аня Кунавер Завбі (0 + 4 + 2 + 2) +2: 50,8

7. Маруша Лустрік (2 + 1 + 2 + 4) +3: 28,6

Нагадаємо, Санітра пояснив причину невдач українців на чемпіонаті Європи.

Також, Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.