Блашко виграла суперкоротку індівідуалку в Поклюці

Українська біатлоністка Дар'я Блашко стала переможницею у суперкороткій індивідуальній гонці в рамках Альпійського Кубка.
Сьогодні в Словенії, Поклюці, пройшли суперкороткі індивідуальні гонки в рамках проводиться тут Альпійського Кубка. Формат гонки експериментальний, на офіційних змаганнях ще не зустрічався: на короткій дистанції в 5 км (п'ять кіл по 1 км) чотири вогневі рубежі зі штрафом 15 секунд за промах.
Блашко виграла змагання, випередивши найближчу суперницю більш ніж на хвилину.
Біатлон
Альпійський кубок
Поклюк, Словенія
Суперкоротка дитанція, 5 км
Індивідуальна жіноча естафета
1. Дар'я Блашко (0 + 1 + 0 + 0) 13: 52,8
2. Ладіна Майер-Руж (1 + 0 + 0 + 3) +1: 03,7
3. Леа Ейнфальт (2 + 1 + 0 + 1) +1: 33,7
4. Сабіне Ді Лалл (1 + 2 + 1 + 3) +1: 56,5
5. Флуріна Фолкен (0 + 4 + 0 + 4) +2: 07,7
6. Аня Кунавер Завбі (0 + 4 + 2 + 2) +2: 50,8
7. Маруша Лустрік (2 + 1 + 2 + 4) +3: 28,6
Нагадаємо, Санітра пояснив причину невдач українців на чемпіонаті Європи.
Також, Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи.
Джерело - Чемпіон.