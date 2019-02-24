Санітра пояснив причину невдач українців на чемпіонаті Європи

Наставник вважає, що невдачі пов'язані зі стартами команди на етапах Кубка світу в США і Канаді.
Про це він повідомив, у своєму інтерв'ю для biathlon.com.ua
"Вважаю, що це плата за те, що ми стартували за океаном. Я це розумію, але іншого рішення прийняти було неможливо, тому що треба було і на Кубку світу завойовувати очки, щоб на наступний сезон позиція команди в Кубку Націй була краще", - сказав Санітра.
Нагадаємо, Меркушина залишилася 8-ю у пасьюті на чемпіонаті Європи, інші українки - в топ-20.
Раніше повідомлялося, Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30.
Джерело - biathlon.com.ua.