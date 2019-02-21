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5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО

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5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО

21 лютого 2014 року Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна! Їм не було рівних у жіночій біатлонній естафеті в Сочі !!!

Позаду залишилися збірні Росії та Норвегії!

Наша команда чудово провела всю гонку - від початку і до кінця. З першого ж етапу Україна вийшла в лідери, і далі питання стояло лише в тому, щоб утримати той відрив, який у нас був.

На першому ж етапі падіння і проблема з гвинтівкою Франціски Пройсс відкинули Німеччину далеко назад, Франція взагалі змушена була знятися з перегонів після падіння Марі-Лор Брюне.

Основними переслідувачами української команди стали росіянки і норвежки.

Ключовим моментом всієї гонки стала "стійка" Валі Семеренко. Вона припустилася трьох промахів у перших п'яти пострілах, після чого вона не мала права на помилку. Але в цей критичний момент наша спортсменка зібрала всю волю в кулак і потрапила в мішень трьома запасними патронами! Помилися вона хоч раз, і суперниці накрили б її. А так вона передала естафету Олені Підгрушній з 28-секундним відривом від переслідувачів.

Підгрушна стріляла відмінно. І хоч Бергер і Вілухіна теж не схибили на стрільбі, але Олену було вже не втримати. Вона мчала на фініш як тільки могла! І ніхто не зміг до неї і близько наблизитися!

Нагадаємо, що Журавок здобула срібло Чемпіонату Європи.

Раніше Росія виграла одиночний мікст, Україна провалила гонку.

Джерело - Чемпіон.

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