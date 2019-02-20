Етап юніорського Кубка IBU перенесли

Турсбю не зможе прийняти етап Кубка IBU.

Про це повідомляє Український біатлон.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив про те, що організатори третього етапу юніорського Кубка IBU в шведському Турсбю не зможуть прийняти змагання у зв'язку з несприятливим прогнозом погоди на дату етапу - 1-2 березня 2019 року.

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У зв'язку з цим IBU вирішили, що третій етап Юніорського Кубка IBU відбудеться в норвезькому Шушені. Таким чином, юні спортсмени будуть позбавлені від додаткових переїздів, оскільки Юніорський чемпіонат Європи також запланований в Шушені з 6 по 10 березня.

Нагадаємо, Анєв тріумфував у індивідуальній гонці, Семенов - 9-й.

Джерело - Український біатлон.