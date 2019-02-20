Чемпіонат Європи. Жіноча індивідуальна гонка у Раубичах: онлайн-трансляція

Стартував Чемпіонат Європи з біатлону в Раубичах, де відбудеться жіноча індивідулальна гонка.
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Збірна України буде представлена наступними спорстменками: Юлія Журавок, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова.
Важливо: Дериземля переміг легендарного Бйорндалена в Гонці легенд
Гонка відбудеться о 18:30 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
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Відеотрансляція гонки будед оступна за 15 хвилин до старту.
Нагадаємо, Підгрушна достроково закінчила сезон.
Джерело - Чемпіон.