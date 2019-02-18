Підгрушна достроково закінчила сезон через травму

Українська біатлоністка Олена Підгрушна достроково завершила виступи в сезоні 2018/19.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Таке рішення було прийнято на підставі результатів комплексного медичного обстеження, який пройшла спортсменка минулого тижня в Києві. Лікарі поставили Підгрушної діагноз гостра стадія міокардиту - запалення серцевого м'яза. В результаті УЗД, а після і МРТ підтвердили діагноз, який виключає продовження виступів в поточному сезоні.

На даний момент Підгрушна йде другий з українок в загальному заліку Кубка світу, займаючи 36-у позицію в рейтингу.

Відзначимо, що в поточному сезоні Підгрушна через проблеми зі здоров'ям зійшла з дистанції під час спринту в Антхольці, а також не фінішувало в гонці переслідування у Гохфільцені. У Рупольдінгу українка і зовсім показала найгірший результат в кар'єрі в спринті.

Нагадаємо, Бєлкіна та Журавок можуть поїхати на етап Кубка світу в Гольменколлен.

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Джерело - biathlon.com.ua.