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Бєлкіна та Журавок можуть поїхати на етап Кубка світу в Гольменколлен

Сьогодні 13:49 736 0
Бєлкіна та Журавок можуть поїхати на етап Кубка світу в Гольменколлен

Восьмеро біатлоністок може потрапити на етап Кубка світу в Гольменколлені.

Про це заявив старший тренер жіночої біатлонної збірної України Андрій Прокунін в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"На чемпіонаті Європи перша дисципліна - індивідуальна гонка, і з корабля на бал там буде тільки Надя Бєлкіна. Вона йде сьомою в загальному заліку Кубка IBU, і їй потрібно зберегти місце в першій десятці, щоб мати додаткову квоту на останній етап Кубка світу в Гольменколлені. З таким же завданням всю програму буде виступати Юля Журавок - зараз вона йде 15-ю. Після чемпіонату Європи вона ще поїде в Отепяя і ми сподіваємося, що на цих двох турнірах вона зуміє набрати достатньо очок, щоб закріпитися в десятці і також отримати додаткову квоту.

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Якщо все вдасться, як нам би хотілося, тоді в Гольменколлені ми зможемо виставити максимальну кількість учасників - вісім: п'ять - за стандартною квотою Кубка світу, Бєлкіну і Журавок - як ТОП-10 загального заліку Кубка IBU, і Катю Бех - за персональною квотою юніорського чемпіонату світу. Але для цього, повторюся, дівчатам належить ще чимало попрацювати на стартах в Раубичах і Отепяя", - заявив Прокунін.

Нагадаємо, нещодавно Прокунін заявив про проблеми з лижами на етапі у Солт-Лейк-Сіті.

Джерело - Український біатлон.

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