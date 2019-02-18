Українські біатлоністи продемонстрували провальний хід у змішаній естафеті

На етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті відбулася остання гонка — змішана естафета.
Україна відверто провалила звітну гонку не лише за результатом, а й за ходом на лижні.
Найкращий час лижного ходу в змішаній естафеті показала Збірна Норвегії. Українці програли понад чотирьох хвилин.
Кубок світу
8-й етап
Солт-Лейк-Сіті, США
Змішана естафета
Лижний хід
1-й етап
1. Кентен Фійон-Має (Франція) - 14.32,3
2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 2,1
3. Ерік Лессер (Німеччина) - 6,0
...
16. Артем Тищенко (Україна) - 56,2
2-й етап
1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 14.22,4
2-3. Беньямін Вегер (Швейцарія) - 29,9
2-3. Бенедикт Долль (Німеччина) - 29,9
...
16. Тарас Лесюк (Україна) - 1.43,9
3-й етап
1. Тіріль Екгофф (Норвегія) - 13.16,8
2. Селья Емоньє (Франція) - 12,7
3. Туулі Томінгас (Естонія) - 16,1
....
6. Яна Бондар (Україна) - 31,5
4-й етап
1. Ванесса Гінц (Німеччина) - 13.31,3
2. Клер Іген (США) - 0,7
3. Ліза Віттоцці (Італія) - 4,0
...
14. Надія Бєлкіна (Україна) - 59,6
Загальний час
1. Норвегія - 55.51,0
2. Німеччина - 45,5
3. Франція - 56,4
4. Італія - 1.40,5
5. Швейцарія - 1.46,6
6. Чехія - 1.52,3
....
14. Україна - 4.03,0
Нагадаємо, в одиночному міксті Україна показала шостий результат.
Джерело - Чемпіон.