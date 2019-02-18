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Українські біатлоністи продемонстрували провальний хід у змішаній естафеті

Сьогодні 08:21 157 0
Українські біатлоністи продемонстрували провальний хід у змішаній естафеті

На етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті відбулася остання гонка — змішана естафета.

Україна відверто провалила звітну гонку не лише за результатом, а й за ходом на лижні.

Найкращий час лижного ходу в змішаній естафеті показала Збірна Норвегії. Українці програли понад чотирьох хвилин.

Кубок світу

8-й етап

Солт-Лейк-Сіті, США

Змішана естафета

Лижний хід

1-й етап

1. Кентен Фійон-Має (Франція) - 14.32,3

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) - 2,1

3. Ерік Лессер (Німеччина) - 6,0

...

16. Артем Тищенко (Україна) - 56,2

2-й етап

1. Йоганнес Бо (Норвегія) - 14.22,4

2-3. Беньямін Вегер (Швейцарія) - 29,9

2-3. Бенедикт Долль (Німеччина) - 29,9

...

16. Тарас Лесюк (Україна) - 1.43,9

3-й етап

1. Тіріль Екгофф (Норвегія) - 13.16,8

2. Селья Емоньє (Франція) - 12,7

3. Туулі Томінгас (Естонія) - 16,1

....

6. Яна Бондар (Україна) - 31,5

4-й етап

1. Ванесса Гінц (Німеччина) - 13.31,3

2. Клер Іген (США) - 0,7

3. Ліза Віттоцці (Італія) - 4,0

...

14. Надія Бєлкіна (Україна) - 59,6

Загальний час

1. Норвегія - 55.51,0

2. Німеччина - 45,5

3. Франція - 56,4

4. Італія - ​​1.40,5

5. Швейцарія - 1.46,6

6. Чехія - 1.52,3

....

14. Україна - 4.03,0

Нагадаємо, в одиночному міксті Україна показала шостий результат.

Джерело - Чемпіон.

#Кубко світу, #IBU, #Змішана естафета
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