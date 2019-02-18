Прокунін: Сьогодні були проблеми з лижами

Проблеми з лижами негативно вплинули на естафетні гонки в Солт-Лейк-Сіті.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Хочеться подякувати за роботу і дівчат, і хлопців, весь персонал — тренерів, сервісменів і лікарів. Однак сьогодні об'єктивно були проблеми з лижами, які не можна не помітити протягом дистанції. Але хлопці та дівчата відпрацювали, за що їм дуже дякую", - заявив Прокунін.