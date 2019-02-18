Прокунін: Сьогодні були проблеми з лижами

Мій профіль

Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Сьогодні 08:04 1000
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Сьогодні 07:52 1466
Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи
Сьогодні 06:29 609
Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО
Сьогодні 05:44 1168
Україна провалилася в змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 00:00 1224
Збірна України у драматичному матчі програла росіянкам на Євро 2019
Вчора 19:50 2153
Ястремська програла Мугурусі в Дубаї
Вчора 19:30 1221
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Вчора 17:10 2857
Ястремська - Мугуруса: онлайн-трансляція поєдинку в Дубаї
Вчора 17:00 2836
Цуренко вийшла в наступний раунд на турнірі в Дубаї
Вчора 15:39 1153
Навколо спорту
Блоги
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО
Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:52 1466
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана
Ти не програв доти, поки не здався. Правила життя Майкла Джордана Андрій Твердохліб
Вчора 23:20 776
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО
Його повітряність Майкл Джордан святкує своє 56-річчя. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:30 1141
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО
Моїй донці підходить лише одне ім'я...Правила життя Василя Ломаченка.ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 20:27 1318
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31!
Білі так не боксують: Василю Ломаченку - 31! Андрій Твердохліб
Вчора 17:10 2857
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО
Про продаж Динамо та пияцтво Мілевського і Алієва - Суркіс у Вацко Light. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:53 3654
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО
Селезньов старанно вивчає іспанську. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 12:23 921
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про Динамо і Шахтар у Лізі Європи та матч усіх зірок УПЛ - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 10:39 1567
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО
Мрія всіх чоловіків країни. Олександра Лобода святкує день народження. ВІДЕО. ФОТО Валерій Ручка
16.02.2019 19:59 2617
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО
Легендарному Андрію Балю виповнився б 61. ВІДЕО Валерій Ручка
16.02.2019 13:31 1630
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:53 Футбол Маліновський: Це не поле, а пляж 0
11:29 Футбол Екс-українця назвали бандерівцем під час матчу в Польщі 983
11:19 Бокс Хеленіус — один з головних кандидатів на бій з Усиком 836
10:56 Футбол Шахтар підпише екс-гравця Чорноморця 1013
10:48 Футбол Півзахисник Олімпіакоса травмувався перед грою з Динамо 672
10:36 Футбол Генк Маліновського програв Брюгге 563
10:22 Біатлон Прокунін: Сьогодні були проблеми з лижами 880 1
09:58 Футбол Павлов виступив проти натуралізації футболістів 918
09:53 Дзюдо Панько здобув золото Кубка Європи, Колесников — срібло. ВІДЕО 393
09:28 Футбол Зідан готовий очолити Челсі 1487
09:18 Біатлон Прокунін: Заробили стільки очок, скільки заробляли з дівчатами основного складу 716
08:58 Бокс Лопес: Є три — чотири способи перемогти Ломаченка 970
08:43 Футбол Президент Ліона поділився амбітними планами на Лігу чемпіонів 451
08:21 Біатлон Українські біатлоністи продемонстрували провальний хід у змішаній естафеті 735
08:04 Теніс Цуренко оновила особистий рекорд у світовому рейтингу 1000
07:52 Блог Ярмоленко у Вест Гемі: найкращі моменти за участю українця. ВІДЕО 1466
07:00 Бокс Промоутер Повєткіна підтвердив можливий бій з Усиком 2003
06:29 Футбол Циганков - другий за гольовими передачами в Лізі Європи 609
06:00 Бокс Редкач: Пакьяо завжди поважає своїх спаринг-партнерів 698
05:44 Футбол Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО 1168
04:52 Баскетбол Матч усіх зірок НБА. Онлайн-трансляція 6561
01:03 Теніс Ястремська поступилася Мугурусі в першому колі на турнірі в Дубаї. ВІДЕО 776
00:30 Баскетбол Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 1493
00:22 Баскетбол Тейтум виграв конкурс майстерності на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО 1752
00:15 Баскетбол Конкурс слем-данків на All-Star Weekend. ВІДЕО 1628

Прокунін: Сьогодні були проблеми з лижами

Сьогодні 10:22 880 1
Прокунін: Сьогодні були проблеми з лижами

Проблеми з лижами негативно вплинули на естафетні гонки в Солт-Лейк-Сіті.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін в інтерв'ю виданню Український біатлон.

"Хочеться подякувати за роботу і дівчат, і хлопців, весь персонал — тренерів, сервісменів і лікарів. Однак сьогодні об'єктивно були проблеми з лижами, які не можна не помітити протягом дистанції. Але хлопці та дівчата відпрацювали, за що їм дуже дякую", - заявив Прокунін.

Нагадаємо, в змішаній естафеті українці провалили гонку. А в одиночній стали шостими.

Джерело - Український біатлон.

#Кубок світу, #IBU, #Андрый Прокунын, #Солт-Лейк-Сіті
Коментарі ()