Джима та Підручний виступлять в одиночній змішаній естафеті в Солт-Лейк-Сіті

У Солт-Лейк-Сіті сьогодні, 17 лютого, відбудуться дві змішані естафети: одиночна і класична.
Перша гонка відбудеться о 19:10, а класична - 23:05.
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Збірна України з біатлону оголосила склади на обидві гонки.
Так, в одиночній змішаній естафеті побіжать Дмитро Підручний та Юлія Джима.
У змішаному міксті Україну представлять Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.
Нагадаємо, Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку. У чолвіків Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м.
Джерело - Чемпіон.