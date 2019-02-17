Джима та Підручний виступлять в одиночній змішаній естафеті в Солт-Лейк-Сіті

У Солт-Лейк-Сіті сьогодні, 17 лютого, відбудуться дві змішані естафети: одиночна і класична.

Перша гонка відбудеться о 19:10, а класична - 23:05.

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Збірна України з біатлону оголосила склади на обидві гонки.

Так, в одиночній змішаній естафеті побіжать Дмитро Підручний та Юлія Джима.

У змішаному міксті Україну представлять Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Яна Бондар та Надія Бєлкіна.

Нагадаємо, Геррманн тріумфувала в персьюті, українки провально провели гонку. У чолвіків Підручний відіграв 19 позицій і став 14-м.

Джерело - Чемпіон.