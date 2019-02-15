Кручова: Було важко дихати

Під час гонки в Солт-Лейк-Сіті було важко дихати.

Про це заявила дебютантка української команди Марія Кручова.

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"Було дуже важко дихати. У нас зараз тепла погода, а на висоті 1 700 м, таке враження, теплим повітрям наповнювати легені майже неможливо. В іншому різниці в висоті не відчувала - перед тим змагалися в Ленцерхайді: важко було і там, і тут", - заявила Кручова.