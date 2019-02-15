Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

Напередодні тренерський штаб оголосив склад збірної України на спринт.

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Гонка відбудеться о 20:15 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.

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Відеотрансляція гонки буде доступна за 15 хвилин до старту.

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Нагадаємо, Кінаш здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

Джерело - Чемпіон.