Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Солт-Лейк-Сіті: пряма онлайн-трансляція

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону в Солт-Лейк-Сіті відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Напередодні тренерський штаб оголосив склад збірної України на спринт.
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Гонка відбудеться о 20:15 за київським часом. Трансляцію можна переглянути на нашому сайті.
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Відеотрансляція гонки буде доступна за 15 хвилин до старту.
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Нагадаємо, Кінаш здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.
Джерело - Чемпіон.