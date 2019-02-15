Прокунін: На результаті Бєлкіної позначилося падіння

Після падіння на спускові Надія Бєлкіна втратила близько півхвилини.

Про це заявив старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін.

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"Щодо Наді Бєлкіної, то тут позначилося дуже прикре падіння на останньому колі, де вона на найбільшому спуску втратила близько 30-35 секунд і зламала палицю. Без цього епізоду вона, звичайно, була б не 54-ю, а боролася за очки. А швидкість вона сьогодні показала непогану, десь на рівні Яни Бондар", — заявив Прокунін.