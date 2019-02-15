Прокунін: Дуже добре проявила себе Джима

Українські дівчата перервали серію невдач і потрапили до ТОП-10.

Про це заявив старший тренер жіночої команди Андрій Прокунін.

"Нам дуже хотілося порадувати наших уболівальників, особливо на тлі попередніх невдалих виступів. Сьогодні дуже добре проявила себе наш лідер, Юля Джима: чисто відстрілялася, посіла дуже високе десяте місце в хорошій конкурентній боротьбі.

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Яна Бондар нас теж дуже порадувала: бути 18-ю з одним колом штрафу — це дуже гідно. Але вона протягом сезону показувала непогану швидкість, однак стрільба не завжди складалася вдало. Але я завжди кажу спортсменкам, що при рівній стрільбі ви завжди будете конкурентоздатні, і сьогоднішня гонка це показала", — заявив Прокунін.