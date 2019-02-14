Всі найсильніші українці поїдуть на чемпіонат Європи

Став відомий склад чоловічої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде наступного тижня в білоруських Раубичах.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

У складі чоловічої команди на чемпіонат Європи поїдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко та Антон Дудченко.

Європейська першість в Раубичах відбудеться з 20 по 24 лютого, квота української команди становить 6 спортсменів.

Нагадаємо, стала відома жіноча команда.

Також, Французький біатлоніст Мартен Фуркад може виступити на чемпіонаті Європи в Раубичах.

Джерело - biathlon.com.ua.