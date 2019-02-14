Джима та Підгрушна не поїдуть на чемпіонат Європи

Мій профіль

Світоліна вийшла до півфіналу Qatar Open

Сьогодні 16:03 504
Олімпіакос - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 226
Ліга Європи. Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 12:18 6518
Кубок світу. Жіноча спринтерська гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 11:51 427
Джима, Бондар, Бєлкіна та Кручова виступлять у спринті в США
Сьогодні 08:09 625
Ліга Європи. Олімпіакос - Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 08:00 1690
Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта під іншим кутом. ВІДЕО
Сьогодні 05:59 3103
У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 04:52 1612
Світоліна зіграє проти маловідомої чешки
Сьогодні 02:01 774
Цуренко програла Халеп та покинула турнір в Досі
Вчора 19:24 1499
Навколо спорту
Блоги
Турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо. ФОТО
Турки в захваті від силікону дружини екс-гравця Динамо. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 14:33 1545 1
Мейвезер весь у золоті станцював на купі доларів. ВІДЕО
Мейвезер весь у золоті станцював на купі доларів. ВІДЕО Максим Буйдин
12.02.2019 19:06 1464
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО Максим Буйдин
12.02.2019 18:10 2276
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 17:11 1428
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ Максим Буйдин
12.02.2019 15:38 784
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 13:43 1765
Легендарна Вонн завершила кар'єру: остання гонка та привітання від Федерера. ВІДЕО
Легендарна Вонн завершила кар'єру: остання гонка та привітання від Федерера. ВІДЕО Максим Буйдин
12.02.2019 13:32 1380
Ярмоленко весело відновлюється після травми під наглядом легендарного футболіста. ВІДЕО
Ярмоленко весело відновлюється після травми під наглядом легендарного футболіста. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 07:38 3252
Українська красуня, яка змусить вас полюбити карате. Пікантні ФОТО
Українська красуня, яка змусить вас полюбити карате. Пікантні ФОТО Максим Буйдин
11.02.2019 20:30 5378
Про шанси Динамо та Шахтаря в Лізі Європи, майбутнє Циганкова - ТаТоТаке
Про шанси Динамо та Шахтаря в Лізі Європи, майбутнє Циганкова - ТаТоТаке Максим Буйдин
11.02.2019 20:29 2090
Фантастична серія Манчестер Юнайтед імені Сульшера
Фантастична серія Манчестер Юнайтед імені Сульшера Андрій Твердохліб
11.02.2019 19:05 1975 1
В Аргентині півзахисник вирубив опонента прийомом з карате. ВІДЕО
В Аргентині півзахисник вирубив опонента прийомом з карате. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 18:51 4002
Легенда Аякса та збірної Нідерландів святкує день народження. ВІДЕО
Легенда Аякса та збірної Нідерландів святкує день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 18:20 893
Українська символіка та молитва: Зінченко показав, у яких щитках Челсі обігрував. ФОТО
Українська символіка та молитва: Зінченко показав, у яких щитках Челсі обігрував. ФОТО Максим Буйдин
11.02.2019 17:31 1582
Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. ВІДЕО
Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. ВІДЕО Bohdan Proskurov
11.02.2019 17:17 1754
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:16 Баскетбол Нью-Орлеан - Оклахома-Сіті: онлайн-трансляція матчу НБА 325
17:06 Теніс Світоліна у двох сетах переграла Мухову на турнірі в Досі. ВІДЕО 361
16:52 Футбол Екс-захисник Динамо завершив кар'єру 474
16:34 Футбол Карпати підписали французького півзахисника 428
16:16 Блог Російські олімпійці оголилися перед камерами. ФОТО 1176
16:03 Теніс Світоліна вийшла до півфіналу Qatar Open 504
15:48 Баскетбол Орландо - Шарлотт: онлайн-трансляція матчу НБА 424
15:47 Блог Динамо вже перемагало Олімпіакос: як це було. ВІДЕО 475
15:39 Футбол Шахтар - Айнтрахт: онлайн-трансляція 639
15:29 Біатлон Джима та Підгрушна не поїдуть на чемпіонат Європи 777
15:08 Футбол Скандальний Мамаєв зіграв футбольний матч у тюрмі. ВІДЕО 578
15:00 Футбол Олімпіакос - Динамо: онлайн-трансляція 226
14:58 Футбол Степаненко: Соломону важко дихати на холоді 579
14:30 Теніс Світоліна — Мухова: онлайн-трансляція матчу в Досі 2046 4
14:29 Футбол Чех: Виграш в Лізі Європи був би ідеальним для завершення моєї кар'єри 541
14:12 Футбол Шахтар - фаворит у протистоянні з Айнтрахтом 521
14:06 Баскетбол Данк Адетокунбо - в ТОП-10 моментів дня НБА. ВІДЕО 367
13:49 Футбол Екс-тренер Динамо хоче продовжити кар'єру в Росії 1046 1
13:41 Футбол Олімпіакос - Динамо: букмекери не вірять у киян 580
13:24 Футбол Шахтар - Айнтрахт: гірники зіграють в традиційних кольорах. ФОТО 447
13:05 Футбол Кадар не зіграє проти Олімпіакоса 576
12:59 Футбол Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта: стали відомими деталі. ВІДЕО 1115
12:46 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 220913
12:41 Футбол Передача Модрича - найкращий момент дня Ліги чемпіонів. ВІДЕО 756
12:32 Теніс Світоліна - Мухова: букмекери не вірять в перемогу чеської тенісистки 614

Джима та Підгрушна не поїдуть на чемпіонат Європи

Сьогодні 15:29 777 0
Джима та Підгрушна не поїдуть на чемпіонат Європи

Став відомий склад і жіночої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде наступного тижня в білоруських Раубічах.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

У складі жіночої збірної на європейську першість відправляться Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Журавок, Яна Бондар, Надія Бєлкіна та Ольга Абрамова.

Відзначимо відсутність у складі Юлії Джими, яка зараз знаходиться в Солт-Лейк-Сіті, де візьме участь в спринтерській гонці.

Також не поїде на турнір до Білорусі Олена Підгрушна, яка раніше заявляла про свою незадовільну фізичну форму, а зараз вирушила до Києва через проблеми зі здоров'ям, через що може пропустити весь сезон.

Нагадаємо, Мякяряйнен не могла знайти гвинтівку та пропустила рейс до Солт-Лейк-Сіті.

Також, Підгрушна пропустить етап в Солт-Лейк-Сіті

Джерело - БТУ.

Коментарі ()