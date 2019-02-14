Джима та Підгрушна не поїдуть на чемпіонат Європи

Став відомий склад і жіночої збірної України на чемпіонат Європи з біатлону, який пройде наступного тижня в білоруських Раубічах.

Про це повідомляє Biathlon.com.ua.

У складі жіночої збірної на європейську першість відправляться Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Журавок, Яна Бондар, Надія Бєлкіна та Ольга Абрамова.

Відзначимо відсутність у складі Юлії Джими, яка зараз знаходиться в Солт-Лейк-Сіті, де візьме участь в спринтерській гонці.

Також не поїде на турнір до Білорусі Олена Підгрушна, яка раніше заявляла про свою незадовільну фізичну форму, а зараз вирушила до Києва через проблеми зі здоров'ям, через що може пропустити весь сезон.

Нагадаємо, Мякяряйнен не могла знайти гвинтівку та пропустила рейс до Солт-Лейк-Сіті.

Також, Підгрушна пропустить етап в Солт-Лейк-Сіті

Джерело - БТУ.