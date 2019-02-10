Санітра: Кенмор не найкраще місце для проведення змагань

Юрай Санітра про проблеми з погодою на етапі Кубка світу в Кенморі.

Про це старший тренер чоловічої збірної України розповів у своему інтерв'ю для UA:БІАТЛОН

"Кенмор на 100% не найкраще місце для проведення змагань. Я Кенмор знаю, був тут чотири рази на зборах. Коли тут починається холод, то температура опускається нижче -15 і -20 ° C. А зараз в лютому - це взагалі був екстрим. Вже траплялося, що через мороз скасовували гонки, але частіше причиною був туман. Навіть попередні два старти - індивідуальна гонка та естафета були на межі. Як і планували, в США летять Дмитро Підручний, Тарас Лесюк та Артем Тищенко. Додому повернуться Артем Прима і Сергій Семенов, які готуватимуться в Естонії до старту чемпіонату Європи в Мінську", - сказав Санітра.