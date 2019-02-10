Спринти на етапі Кубка світу в Кенморі скасовують

Спринтерські гонки в Кенморі не відбудуться.
Про це повідомляє офіційний сайт IBU.
Журі сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі прийняло рішення про скасування спринтерських гонок, які були заплановані на сьогодні через несприятливі погодні умови.
Причиною скасування гонок стали великі морози. На даний момент температура повітря на стадіоні - 31 градус, а проведення гонки в таку погоду суперечить правилам IBU.
Таким чином, ні жінки, ні чоловіки не вийдуть сьогодні на трасу в Кенморі.
Нагадаємо, Україна визначилася зі складом на спринт у Кенморі.
Раніше повідомлялося, що Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли.
Джерело - Офіційний сайт IBU.