Спринти на етапі Кубка світу в Кенморі скасовують

Спринтерські гонки в Кенморі не відбудуться.

Про це повідомляє офіційний сайт IBU.

Журі сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі прийняло рішення про скасування спринтерських гонок, які були заплановані на сьогодні через несприятливі погодні умови.

Причиною скасування гонок стали великі морози. На даний момент температура повітря на стадіоні - 31 градус, а проведення гонки в таку погоду суперечить правилам IBU.

Таким чином, ні жінки, ні чоловіки не вийдуть сьогодні на трасу в Кенморі.

Нагадаємо, Україна визначилася зі складом на спринт у Кенморі.

Раніше повідомлялося, що Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли.

Джерело - Офіційний сайт IBU.