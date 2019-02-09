Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) переніс спринтерські гонки на етапі Кубка світу в канадському Кенморі з суботи на неділю через мороз.

Про це повідомляє IBU.

Очікується, що в суботу, 9 лютого, температура повітря в Кенморі опуститься до мінус 25 градусів.

Таким чином, 10 лютого о 21.20 відбудеться чоловічий спринт, жіноча гонка почнеться о 23.45.

Нагадаємо, що Німеччина виграла жіночу естафету в Кенморі, українки провалили гонку.

Раніше українці сьомими фінішували у чоловічій естафеті в Кенморі.

Джерело - IBU.