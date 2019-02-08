Бо: Не планував вигравати гонку, задумав пробігти її як тренування

Норвезький біатлоніст Йоханнес Бо не збирався вигравати індивідуальну гонку на етапі Кубка світу в Кенморі.

Цитує лідера заліку NRK.

"Це була дуже хороша гонка. Я задумав пробігти її як тренування, не збирався вигравати. Сьогодні я постарався робити все просто і спокійно. Тільки два кола пробіг попереду сам, а три - провисів за спинами інших.

Почав, мабуть, занадто швидко, і потім довелося зменшити темп на другому колі і далі по ходу дистанції. Але 20 точних пострілів на цьому холоді - це ж супергонка", - сказав Бо.