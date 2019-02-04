Росіяни прилетіли до Канади без гвинтівок

На етапі Кубка світу у Кенморі російські біатлоністи можуть бути обеззброєні.

Про це повідомляє Тюменская арена.

Російські біатлоністи прилетіли в Кенмор, де відбудеться 7-й етап Кубка світу, без гвинтівок. Спортсменам не встигли вчасно оформити дозвіл на ввезення зброї в Канаду.

За інформацією видання, біатлоністів запевнили, що їх гвинтівки доставлять в Кенмор не пізніше 7-го лютого - в цей день відбудеться індивідуальна гонка у чоловіків.

Нагадаємо, Логінов підтвердив наявність у Росії державної системи допінгу. А українка Бех здобула друге золото на юніорському Чемпіонаті світу.

Джерело - Тюменская арена.