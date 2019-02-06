Підгрушна: Молодь програє нам ще по півдня

Олена Підгрушна заслужила місце в збірній на етапах Кубка світу.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"А що робити, якщо молодь, яка тренувалася з нами, при таких же умовах програє нам ще по півдня? Їм завжди дають можливість проявити себе або на гонках, або на контрольних тренуваннях. Точно такий шлях проходили ми все, і повірте, все, що залежало від мене, від мого бажання і терпіння, я зробила.

Чому на сьогодні такий результат у мене й у команди - питання не до мене. Скажу одне: кожен спортсмен в команді не через старі заслуг. Щороку починається з чистого аркуша, і я завершу свою кар'єру тоді, коли сама цього захочу", - написала капітан збірної України.