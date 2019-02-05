Бех: На п'єдесталі наверталися сльози

Найкраща біатлоністка чемпіонату світу серед юніорів в Осрблі Катерина Бех не очікувала на медаль у спринті.

Про це розповіла сама спортсменка у інтерв'ю Xsport.

"Це було не стільки несподівано, скільки дуже приємно. Я налаштовувалася на боротьбу і до останнього вірила, що все буде добре. Шлях до чемпіонату світу був не з легких. У мене закінчилася віза і довелося повертатися в Україну, робити нову, а потім летіти назад на чемпіонат світу. Мені дуже приємно, що я впоралася зі стрільбою, зі своїми нервами. Нарешті закрила всі мішені на нуль.

В цілому ця перемога дуже приємна для мене. Які були думки на п'єдесталі? Думок було дуже багато. Якось цей момент навіть не запам'ятала. Просто наверталися сльози на очі", — заявила спортсменка.

Нагадаємо, Бринзак не очікував медалі від Бех.

Джерело - Xsport.