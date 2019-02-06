Підгрушна: Досить нас гнобити

Олена Підгрушна все б віддала щоб перемагати та бігти на рівні з лідерами.

Про це написала сама біатлоністка.

У коментарі під своєю фотографією капітан збірної України вирішила заперечити одному з користувачів, який дорікнув її в тому, що вона "вже і не пам'ятає, коли востаннє добігала до фінішу".

"А ви знаєте, що відчуває спортсмен, який відпахав на всі 100% підготовчий сезон, віддав максимум сил на тренуваннях, а потім організм дає збій, і він не може фінішувати. Не з власної примхи або відсутності бажання, а через те, що серце не може працювати на максимальних обертах довше, ніж кілька хвилин (маю на увазі дійсно максимальних). Вмію терпіти, завжди борюся до кінця, але я людина, і мій організм іноді теж дає збій. Все б віддала, щоб перемагати та бігати нарівні з лідерами, для цього тренувалася і готувалася. Але не все залежить від мого бажання і праці. І вистачить нас гнобити", - написала Підгрушна.

Нагадаємо, Бех вже хоче виступити на Кубку світу. Раніше Бех заявила, що на п'єдесталі наверталися сльози.

Джерело - Чемпіон.