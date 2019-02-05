Бринзак: У Кенморі великі морози

Майже весь основний склад збірної України з біатлону тренується в різних місцях.

Про це розповів президент Федерації Біатлону України Вололдимир Бринзак в інтерв'ю Xsport.

"У Кенморі дуже холодно, великі морози. Туди вже вирушили Джима і чоловіча збірна. Подивимося, як відбудеться цей етап, як спортсмени акліматизацію в горах. Сестри Семеренко вирушили на збір в Отепя, разом з ними полетіла Ольга Абрамова. Вона тиждень лежала в лікарні в Києві, перенесла захворювання. Меркушина з батьком тренується в Антгольці. Зустрінуться всі, крім Джими, вже на чемпіонаті Європи в Раубичах, а хто саме буде там стартувати, поки що невідомо", — заявив Бринзак.