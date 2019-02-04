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Логінов підтвердив наявність в Росії державної системи допінгу

Сьогодні 14:30 496 0
Логінов підтвердив наявність в Росії державної системи допінгу
Олександр Логінов

Кращого біатлоніста Росії Олександра Логінова змусили приймати допінг. 

Про це заявив колишній глава Союзу біатлоністів Росії Олександр Тихонов.

"Можу стверджувати, що його та Ірину Старих змусили це зробити. Логінов прикрив собою чужі дупи, і зараз мовчить. Він просто не може розповісти правду, адже тоді випливуть імена чиновників. Якось Логінов заїкнувся в розмові зі мною, що його запросили до високого кабінету та віддали наказ. Ось і все. Перемога в Сочі для звіту перед президентом комусь потрібна була будь-якою ціною", - сказав Тихонов.

Нагадаємо, Логінов відмовився відповідати на запитання журналіста про допінг.

Також, 90-річного велосипедиста позбавили світового рекорду через допінг.

Джерело - Спорт-Экспресс.

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