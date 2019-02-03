Бех здобула золото в персьюті

Катерина Бех захистила свій результат у гонці переслідування на юніорському чемпіонаті світу у Брезно-Осрблі.

Попри два штрафні кола українка фінішувала першою із гандикапом у три секунди. Ганна Кібенгер припустилася однієї хиби і фінішувала другою. Трійку призерів замкнула француженка Софі Шово.

Серед українок 17 результат показала Анна Кривоніс, 29-ю фінішувала Валерія Дмитренко, а 35-ю Анна Коваленко.

Біатлон

Юніорський Чемпіонат світу

Гонка переслідування

Юніорки

1. Катерина Бех (Україна) (1+0+1+0) 31:23,8

2. Ганна Кебінгер (Німеччина) (0+1+0+0) +9,1

3. Софі Шово (Франція) (0+1+0+2) +16,4

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17. Анна Кривоніс (Україна) (1+0+2+2) +1:35,5

29. Валерія Дмитренко (Україна) (0+1+1+1) +2:42,5

35. Анна Коваленко (Україна) (0+0+2+1) +3:13,6

Напередодні Бех тріумфувала у спринті. Тим часом Джима і Підгрушена візьмуть участь у американських етапах Кубка світу.

Джерело - Чемпіон.