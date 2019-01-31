Підгрушна і Джима виступлять на американських етапах Кубка світу

Старші тренери чоловічої та жіночої збірної України Юрай Санітра та Андрій Прокунін назвали склади команди на етапах у Кенморі та Солт-Лейк-Сіті.

Про це повідомляє Український біатлон.

Жіночу команду представлятиме Олена Підгрушна, Юлія Джима, Юлія Журавок, Надія Бєлкіна, Марія Кручова, Яна Бондар.

У чоловічій команді розраховують на Дмитра підручного, Артема Приму, Сергія Семенова, Артема Тищенка та Тараса Лесюка.

Раніше Прима заявив, що їде з хорошим настроєм до США та Канади. А Фуркад пропустить американські етапи.

Джерело - Український біатлон.