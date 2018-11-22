Мій профіль

Матчі 16 туру УПЛ почнуться хвилиною мовчання

Вчора 18:45 901
Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО
Вчора 14:22 1230 2
Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО
Вчора 13:50 1796
Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО
Вчора 10:47 2396
Ломаченко: Я з України і цим пишаюся
Вчора 10:27 1075
Збірна України вийшла до фінальної частини жіночого Євробаскету-2019
21.11.2018 23:42 1541
ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова
21.11.2018 17:55 2377
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
21.11.2018 15:52 1543
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
21.11.2018 09:15 3438
Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсумки групового етапу Ліги націй
21.11.2018 08:20 3354 2
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22 Листопада 2018
23:44 Біатлон Джима виграла контрольний спринт на зборах в Австрії 357
23:31 Футбол Бакалов: Будемо протиставляти Шахтарю бажання, характер та дисципліну 174
23:07 Бокс Усик: З Белью було важче ніж з Гассієвим 478
22:47 Футбол Черкаські Мавпи поступилися Стьяуа у заключному матчі Кубку Європи ФІБА. ВІДЕО 223
22:27 Біатлон Українські біатлоністи провалили спринт на контрольному тренуванні в Австрії 401
22:15 Футбол Молодий талант Ювентуса хоче перейти до Челсі 309
21:56 Футбол Секретна угода Ліверпуля та Барселони: нові подробиці 422
21:45 Бокс Усик повернувся до колишнього тренера 678
21:41 Єдиноборства Збірна України успішно виступила на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима 241
21:36 Бокс Джошуа відновив тренування та чекає нового суперника. ВІДЕО 298
21:16 Футбол Луческу може очолити Фенербахче 238
20:57 Футбол Суркіс: Вернидуб воістину унікальний тренер 893
20:47 Футбол Екс-гравець Арсеналу проведе 50 діб за ґратами 442
20:37 Теніс Поєдинок Світоліної потрапив до топ-3 сенсаційних перемог сезону. ВІДЕО 634
20:21 Теніс Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Італії 278
19:53 Футбол Бойко: Мілевський назвав мене щуром... Бог йому суддя 653
19:45 Футбол Шевченко: Для телеканалів Футбол 1/2 наші двері завжди відчинені 310
19:39 Футбол Мілан згадав легендарний гол Шевченка у ворота Лаціо. ВІДЕО 854
19:23 Футбол Лідер Реала незадоволений своїм положенням в команді 538
18:59 Біатлон Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії 477
18:45 Футбол Матчі 16 туру УПЛ почнуться хвилиною мовчання 901
18:26 Футбол ЗМІ: Голосовуння за Золотий м'яч завершено, Роналду та Мессі не входять до трійки 824
17:57 Футбол Шахтар оригінальним способом закликає уболівальників придбати квитки 412
17:45 Футбол Динамо відправиться на матч з Астаною за два дні до гри 377
17:31 Теніс Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Андрії 383

Джима виграла контрольний спринт на зборах в Австрії

Вчора 23:44 357 0
Джима виграла контрольний спринт на зборах в Австрії

Українська біатлоністка, Юлія Джима, виграла спринт на контрольному тренуванні в австрійському Обертіллахе.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Юлія Джима проводить індивідуальну підготовку разом із Анастасією Меркушеною в Австрії, в той час як основна команда робить це в Швейцарії.

Джима допустила один не влучний постріл, однак завдяки хорошій ході змогла виграти цю гонку.

Меркушина посіла 6-е місце з відставанням у 56 секунд.

1. Юлія Джима (0+1) 22:06,4

2. Марі Едер (Марі Лаукканен) (1 0) +12,9

3. Клер Іган (0+0) +31,0

...

6. Анастасія Меркушина (0+1) +56,8

Нагадаємо, Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії.

Також, українські біатлоністи провалили спринт на контрольному тренуванні в Австрії.

Джерело - Федерація біатлону України.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()