Джима виграла контрольний спринт на зборах в Австрії

Українська біатлоністка, Юлія Джима, виграла спринт на контрольному тренуванні в австрійському Обертіллахе.
Про це повідомляє Федерація біатлону України.
Юлія Джима проводить індивідуальну підготовку разом із Анастасією Меркушеною в Австрії, в той час як основна команда робить це в Швейцарії.
Джима допустила один не влучний постріл, однак завдяки хорошій ході змогла виграти цю гонку.
Меркушина посіла 6-е місце з відставанням у 56 секунд.
1. Юлія Джима (0+1) 22:06,4
2. Марі Едер (Марі Лаукканен) (1 0) +12,9
3. Клер Іган (0+0) +31,0
...
6. Анастасія Меркушина (0+1) +56,8
Нагадаємо, Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії.
Також, українські біатлоністи провалили спринт на контрольному тренуванні в Австрії.
Джерело - Федерація біатлону України.