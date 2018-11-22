Джима виграла контрольний спринт на зборах в Австрії

Українська біатлоністка, Юлія Джима, виграла спринт на контрольному тренуванні в австрійському Обертіллахе.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Юлія Джима проводить індивідуальну підготовку разом із Анастасією Меркушеною в Австрії, в той час як основна команда робить це в Швейцарії.

Джима допустила один не влучний постріл, однак завдяки хорошій ході змогла виграти цю гонку.

Меркушина посіла 6-е місце з відставанням у 56 секунд.

1. Юлія Джима (0+1) 22:06,4

2. Марі Едер (Марі Лаукканен) (1 0) +12,9

3. Клер Іган (0+0) +31,0

...

6. Анастасія Меркушина (0+1) +56,8

Нагадаємо, Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії.

Також, українські біатлоністи провалили спринт на контрольному тренуванні в Австрії.

Джерело - Федерація біатлону України.