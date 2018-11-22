Мій профіль

Матчі 16 туру УПЛ почнуться хвилиною мовчання

Сьогодні 18:45 526
Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО
Сьогодні 14:22 994 2
Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО
Сьогодні 13:50 1333
Суперник загиблого Пушкаря: Нехай пояс залишається в Андрія. ВІДЕО
Сьогодні 10:47 2157
Ломаченко: Я з України і цим пишаюся
Сьогодні 10:27 929
Збірна України вийшла до фінальної частини жіночого Євробаскету-2019
Вчора 23:42 1427
ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова
Вчора 17:55 2277
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
Вчора 15:52 1460
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
Вчора 09:15 3353
Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсумки групового етапу Ліги націй
Вчора 08:20 3258 2
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:37 Футбол Поєдинок Світоліної потрапив до топ-3 сенсаційних перемог сезону. ВІДЕО 77
20:21 Теніс Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Італії 135
19:53 Футбол Бойко: Мілевський назвав мене щуром... Бог йому суддя 348
19:45 Футбол Шевченко: Для телеканалів Футбол 1/2 наші двері завжди відчинені 167
19:39 Футбол Мілан згадав легендарний гол Шевченка у ворота Лаціо. ВІДЕО 464
19:23 Футбол Лідер Реала незадоволений своїм положенням в команді 311
18:59 Біатлон Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії 246
18:45 Футбол Матчі 16 туру УПЛ почнуться хвилиною мовчання 526
18:26 Футбол ЗМІ: Голосовуння за Золотий м'яч завершено, Роналду та Мессі не входять до трійки 494
17:57 Футбол Шахтар оригінальним способом закликає уболівальників придбати квитки 283
17:45 Футбол Динамо відправиться на матч з Астаною за два дні до гри 254
17:31 Теніс Стаховський вийшов до чвертьфіналу турніру в Андрії 260
16:57 Футбол Катар стане не єдиною країною, яка буде приймати чемпіонат світу-2022 575
16:46 Навколо спорту Суркіс: Було серйозне бажання залишити Динамо 589
16:20 Футбол Лунін вийде в стартовому складі Леганеса на матч Ла-Ліги 502
15:54 Футбол Це буде найкращий Чемпіонат світу в історії: Інфантіно запрошує до Катару 336
15:31 Футбол Суркіс: Телевізійні права належать клубу і нікому іншому 663
15:03 Футбол 800 тисяч євро за Шапаренка: Динамо влітку відмовилося продавати свою молоду зірку 2224
14:49 Баскетбол Лейкерс переграв Клівленд, Голден-Стейт зазнав четвертої поспіль поразки. Інші результати НБА 399
14:28 Футбол Суркіс: Оренда Олімпійського коштує майже 400 тисяч 509
14:22 Блог Топ-10 найдивніших емблем українського футболу. ФОТО 994 2
14:11 Футбол Швед: На тренуваннях подобався Банега і Коноплянка 929
13:51 Футбол Турецький гранд цікавиться гравцем збірної України 1729
13:50 Блог Російський коментатор навдало пожартував про український Майдан. ВІДЕО 1333
13:29 Футбол Бойко про Мораеса: Він обманював усіх 1130

Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії

Сьогодні 18:59 246 0
Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії

Українська біатлоністка, Олена Підгрушна, посіла друге місце на тренувальному зборі в Швейцарії, де змагаються найкращі біатлоністи багатьох країн.

Про це повідомляє сайт Федерації біталону України.

Перше місце у спринтерській гонці посіла француженка, Анаїс Бесконд. Підгрушна відстала на 28 секунд, хоча не допустила жодної хиби на вогневому рубежі.

Також 5-е місце зайняла Віта Семеренко, яка також пройшла дистанцію без хиб, однак по швидкості програла аж 37.7 секунд

1. Анаіс Бескон (0+0) 23:26,5

2. Елена Пидгрушная (0+0) +27,9

3. Селья Эмонье (0+1) +33,2

...

5. Віта Семеренко (0+0) +37,7

15. Юлия Журавок (0+1) +1: 49,3

24. Кристина Дмитренко (1+0) +3: 45,2

25. Любовь Кипяченкова (1+2) +4: 47,2

Джерело - Федерація біталону України.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()