Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії

Українська біатлоністка, Олена Підгрушна, посіла друге місце на тренувальному зборі в Швейцарії, де змагаються найкращі біатлоністи багатьох країн.

Про це повідомляє сайт Федерації біталону України.

Перше місце у спринтерській гонці посіла француженка, Анаїс Бесконд. Підгрушна відстала на 28 секунд, хоча не допустила жодної хиби на вогневому рубежі.

Також 5-е місце зайняла Віта Семеренко, яка також пройшла дистанцію без хиб, однак по швидкості програла аж 37.7 секунд

1. Анаіс Бескон (0+0) 23:26,5

2. Елена Пидгрушная (0+0) +27,9

3. Селья Эмонье (0+1) +33,2

...

5. Віта Семеренко (0+0) +37,7

15. Юлия Журавок (0+1) +1: 49,3

24. Кристина Дмитренко (1+0) +3: 45,2

25. Любовь Кипяченкова (1+2) +4: 47,2

Джерело - Федерація біталону України.