Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії

Українська біатлоністка, Олена Підгрушна, посіла друге місце на тренувальному зборі в Швейцарії, де змагаються найкращі біатлоністи багатьох країн.
Про це повідомляє сайт Федерації біталону України.
Перше місце у спринтерській гонці посіла француженка, Анаїс Бесконд. Підгрушна відстала на 28 секунд, хоча не допустила жодної хиби на вогневому рубежі.
Також 5-е місце зайняла Віта Семеренко, яка також пройшла дистанцію без хиб, однак по швидкості програла аж 37.7 секунд
1. Анаіс Бескон (0+0) 23:26,5
2. Елена Пидгрушная (0+0) +27,9
3. Селья Эмонье (0+1) +33,2
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5. Віта Семеренко (0+0) +37,7
15. Юлия Журавок (0+1) +1: 49,3
24. Кристина Дмитренко (1+0) +3: 45,2
25. Любовь Кипяченкова (1+2) +4: 47,2
Джерело - Федерація біталону України.