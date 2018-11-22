Українські біатлоністи провалили спринт на контрольному тренуванні в Австрії

Українські біатлоністи провалили контрольний спринт в Обертіллахе, Австрії, не потрапивши навіть до топ-10.

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Окрім поганої влучності, наші біатлоністи продемонстрували і жахливу швидкість.

Найкращий українець, Артем Тищенко з одним хибним пострілом посів лише 13-у позицію і відстав від лідера на хвилину і дев'ять секунд.

Сергій Семенов не влучив тричі, однак завдяки непоганому ходу зміг дістатися 15-го місця, з відставанням у 1.33.

Найгіршим став Віталій Кільчицький, який став 20-им з 4 невдалими пострілами.

1. Скотт Гоу (0+ 0) 23:16,9

2. Сімон Едер (1+0) +3,0

3. Яков Фак (1+1) +11,3

...

13. Артем Тищенко (0+1) +1:09,7

15. Сергій Семенов (1+2) +1:33,7

20. Віталій Кільчицький (0+4) +2:01,2

Нагадаємо, Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії.

Також, UA:Перший запустив конкурс коментаторів біатлону.

Джерело - Федерація біатлону України.