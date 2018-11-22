Українські біатлоністи провалили спринт на контрольному тренуванні в Австрії

Українські біатлоністи провалили контрольний спринт в Обертіллахе, Австрії, не потрапивши навіть до топ-10.
Про це повідомляє Федерація біатлону України.
Окрім поганої влучності, наші біатлоністи продемонстрували і жахливу швидкість.
Найкращий українець, Артем Тищенко з одним хибним пострілом посів лише 13-у позицію і відстав від лідера на хвилину і дев'ять секунд.
Сергій Семенов не влучив тричі, однак завдяки непоганому ходу зміг дістатися 15-го місця, з відставанням у 1.33.
Найгіршим став Віталій Кільчицький, який став 20-им з 4 невдалими пострілами.
1. Скотт Гоу (0+ 0) 23:16,9
2. Сімон Едер (1+0) +3,0
3. Яков Фак (1+1) +11,3
...
13. Артем Тищенко (0+1) +1:09,7
15. Сергій Семенов (1+2) +1:33,7
20. Віталій Кільчицький (0+4) +2:01,2
Нагадаємо, Підгрушна посіла друге місце на контрольному тренуванні в Швейцарії.
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Джерело - Федерація біатлону України.