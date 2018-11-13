Оголосили склад збірної України на перший етап кубку світу

Тренерський штаб збірної України з біатлону оголосив склад команди на перший етап Кубка світу з біатлону, який пройде в Поклюці (Словенія) 2-9 грудня 2018 року.

Про повідомляє Xsport.

Склад збірної України на перший етап Кубка світу з біатлону

Жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Віталій Кільчицький.

Також було названо склад збірної України на перший етап Кубка IBU, який стартує в Ідре (Швеція) 29 листопада.

Жінки: Ольга Абрамова, Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Марія Кручова, Анна Кривонос, Валерія Дмитренко.

Чоловіки: Тарас Лесюк, Віталій Труш, Богдан Цимбал, Андрій Доценко, Антон Дудченко.

Нагадаємо, Валентина Семеренко потрапила у ролик IBU, присвячений початку сезону.

А Доротея Вірер виступила проти ідеї мас-старту для 60 спортсменів.

Джерело - xsport.ua.