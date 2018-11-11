Вірер виступила проти мас-старту на 60 чоловік

Італійська біатлоністка Доротея Вірер прокоментувала рішення IBU з нового сезону вводити нову дисципліну — мас-старт на 60 осіб.

Її слова наводить Євроспорт.

"Думаю, що це велика дурість. Все одно в підсумку всі стежитимуть лише за першою тридцяткою, тому що це найсильніші. Мені здається, формат гонки з 30 учасниками більш зрозумілий, ніж з 60. Може, я колись і зміню свою думку", — розповіла Доротея Вірер.