Семеренко потрапила у трейлер до сезону 2018/19 років. ВІДЕО

Українська біатлоністка Валентина Семеренко потрапила у промо-ролик IBU присвячений старту нового сезону.

У відео потрапили чимало лідерів світового біатлону, серед яких була й українка.

A new BMW IBU World Cup season is dawning: Will the cards be reshuffled in the post-Olympic year or will familiar faces prevail?



We will find out: starting 2 December in @BiatlonPokljuka. #areYOUready #seasontrailer #POK18 pic.twitter.com/EPJId98rku