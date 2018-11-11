Семенов: Моя форма краща, ніж минулого року

Лідер біатлонної збірної розповів про фізичну форму напередодні сезону

Сергій Семенов розповів про свою фізичну форму і настрій перед останнім збором.

Його слова наводить Xsport.

"Настрій хороший, майже два тижні вдома були, навіть трошки скучив за тренувальним графіком. Час між зборами я провів в Береговому, а також проїздом в Тисовці. Зробив там тренування на ролерах, тому що в Берегові не було такої можливості. Насправді все покаже сезон, але думаю, що моя форма явно краще ніж минулого року. Намагатимемося досягти показників, які були раніше. Але це буде видно вже після перших контрольних стартів", — сказав Семенов.

Нагадаємо, Валентина Семеренко потрапила у ролик IBU, присвячений початку сезону.

А Доротея Вірер виступила проти ідеї мас-старту для 60 спортсменів.

Джерело - Xsport.