Бринзак: Усі в обоймі й поїхали готуватися до перших етапів

Володимир Бринзак підбив підсумки літньої підготовки команди та розповів про заключні збори.

Його слова наводить Xsport.

"Зараз я задоволений тим, що виконана вся робота, ніхто не хворий, всі в обоймі, поїхали далі готуватися до перших етапів. Основна команда поїхала в Шушен, у Норвегію, а вже звідти частину дівчат, яка братиме участь у Кубку світу, переїжджають до Швейцарії. Друга частина залишиться готуватися в Шушені, тому що в Скандинавії будуть перші старти нового сезону. Молодь поїхала тренуватися в фінський Вуокатті, сніг там є. Далі вони переїдуть у Обертілліях, де готуватимуться до юніорських етапах Кубка світу", — зазначив Бринзак.