Блашко не виступить на змаганнях IBU

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, коли зможе виступати на міжнародних стартах Дарії Блашко.
Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Xsport.
"Дарія Блашко під час сезону виступатиме в лижних перегонах, а також в біатлонних змаганнях не під егідою IBU. Уже в другій половині березня, можливо, встигне виступити на Кубку IBU і Кубку світу", — сказав Бринзак.
Нагадаємо, Білорусь не дозволила своїй спортсменці виступати за Україну.
Сама Дарія стала чемпіонкою України.
Джерело - Xsport.