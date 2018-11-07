Блашко не виступить на змаганнях IBU

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, коли зможе виступати на міжнародних стартах Дарії Блашко.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Xsport.

"Дарія Блашко під час сезону виступатиме в лижних перегонах, а також в біатлонних змаганнях не під егідою IBU. Уже в другій половині березня, можливо, встигне виступити на Кубку IBU і Кубку світу", — сказав Бринзак.

Нагадаємо, Білорусь не дозволила своїй спортсменці виступати за Україну.

Сама Дарія стала чемпіонкою України.

Джерело - Xsport.