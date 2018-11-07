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Український біатлоніст відновиться від травми лише на початку 2019 року

Володимир Бринзак розповів про стан здоров'я Руслана Ткаленка.

Його слова наводить Xsport.

"Руслан Ткаленко зараз на індивідуальній підготовці. Він мені дзвонив, просив не повертатися на Новий рік додому, а залишитися тренуватися з жіночою командою. Йому потрібно надолужувати згаяне. Є ще проблеми з плечем, але потрібно вже набирати форму. Думаю він буде у формі ближче до другої половини січня — початку лютого", — зазначив Бринзак.

Нагадаємо, раніше він розповів про Дарію Блашко.

Також він розповів про плани на майбутній сезон.

Джерело - Xsport.

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