Бринзак розповів про плани на сезон

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про плани команди на майбутній сезон.

Його слова цитує Xsport.

"На чемпіонаті Європи стовідсотково виступатиме основа. До кінця січня команда може перебувати в Європі, потім будуть американські етапи Кубка світу, чемпіонат Європи, а звідти вже відразу вирушимо на Чемпіонат світу в Естерсунд", — сказав Бринзак.