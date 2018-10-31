Збірна України з біатлону відправиться на ще один збір перед стартом сезону

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону запланували ще один збір перед початком нового сезону.

Про це повідомляє iSport.ua.

За інформацією видання, вже першого листопада біатлоністи вирушать до Норвегії, Шушен.

Після 10 днів підготовки хлопці поїдуть до Швейцарії, а дівчата - в Австрію.

Перший етап Кубку світу прийме словенська Поклюка. Етап в Словенії стартує змішаними естафетами 2 грудня.

Нагадаємо, визначився склад жіночої збірної України на новий сезон.

Також, Бринзак розповів, коли біатлоністи тренуватимуться в Буковелі.

Джерело - iSport.ua.